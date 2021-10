Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung des Straßenverkehrs mit Verkehrsunfall auf der L 151

Reinsfeld (ots)

Am Mittwoch, 27.10.2021, gg. 18.25 Uhr, befuhr ein weisser VW Golf die L 151 aus FR Reinsfeld kommend in Richtung Farschweiler. Plötzlich scherte im Gegenverkehr ein weisser Transporter zum Überholen eines Lkw aus, sodass die Golf-Fahrerin eine Vollbremsung durchführen musste und es trotzdem zur seitlichen Kollision mit dem überholenden Weissen Transporter kam. Der Transporter, vermutlich ein Ford Transit, wurde ebenfalls seitlich beschädigt und setzte jedoch seine Fahrt fort und beging somit Verkehrsunfallflucht. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder wer kann Angaben zu dem beschäigten Transporter machen ? Informationen nimmt die Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder unter Email piherneskeil@polizei.rlp.de

