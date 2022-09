POL-AUR: Holtgast - 15-Jähriger verletzt

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wiesmoor/Großefehn - Autos aufgebrochen In der Nacht zu Donnerstag sind in Wiesmoor und Großefehn mehrere Autos aufgebrochen worden. Insgesamt wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand mindestens vier Fahrzeuge gewaltsam geöffnet und daraus Wertsachen gestohlen. Zu den Taten kam es in Wiesmoor in der Hauptwieke I, ...

mehr