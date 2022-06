POL-SE: Pinneberg - Parkunfall in der Rethwiese

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagabend, den 14.06.2022, ist es im Sülldorfer Weg in Schenefeld im Bereich Ellernholt zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen der/die Täter zwischen 18:30 und 23:00 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die ...

