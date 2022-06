POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Wohnungseinbruch im Sülldorfer Weg

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf den gestrigen Dienstag (14.06.2022) ist es im Schenefelder Wachtelweg zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in der dortigen Ladenzeile gekommen. Unbekannte drangen zwischen 19:30 und 10:30 Uhr gewaltsam in eine Fahrschule ein und entwendeten unter anderem ein Notebook und ein Smartphone. In ein nahegelegenes Friseurgeschäft gelangte/n der/die Täter hingegen nicht, ...

