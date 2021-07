Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Jugendlicher bei Motorradunfall schwer verletzt ++ Neu Wulmstorf - Illegale Müllentsorgung

Drage (ots)

Jugendlicher bei Motorradunfall schwer verletzt

Am Sonntag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 16jähriger aus Marschacht mit einem Motorrad die Hundener Straße in Drage. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer zwischen Tönnhausen und Hunden von der Fahrbahn ab, rutschte über den Seitenstreifen und kam in einem Straßengraben zum Liegen. Durch den Sturz zog sich der 16jährige eine schwere Beinverletzung zu. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen.

Neu Wulmstorf - Illegale Müllentsorgung

Die Polizei Neu Wulmstorf bittet um Hinweise auf einen illegalen Müllentsorger. In der Straße Achtern Hof in Neu Wulmstorf sind am Sonntag, 18.07., eine Vielzahl von Müllsäcken und Sperrmüll festgestellt worden. Der Müll wurde dort am Wegesrand abgeladen. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Wird ein Verursacher ermittelt muss dieser mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz rechnen. Die Polizei Neu Wulmstorf (040-33441990) sucht dazu nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich geben können. Aufgrund der Masse muss der Unrat mittels Anhänger oder Lieferwagen an den Ort verbracht worden sein.

