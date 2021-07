Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 16.07.2021 12:00 Uhr bis Sonntag, 18.07.2021 12:00 Uhr

Moisburg (ots)

Räuberischer Diebstahl mit anschließender Trunkenheitsfahrt bei Fluchtversuch

In den frühen Morgenstunden des 17.07 entwendete ein stark alkoholisierter junger Mann das Fahrrad einer Spaziergängerin, die den Vorfall beobachtete. Sie verfolgte gemeinsam mit ihrem Mann den Täter und konnte ihn wenige Kilometer weiter feststellen. Beim Ansprechen bedrohte der alkoholisierte Mann die Geschädigten. Während der Flucht fährt der Täter in Schlangenlinien und stürzt letztendlich mit dem Fahrrad. Hierbei zieht er sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Eine Blutprobe wird entnommen.

Garlstorf - Großkontrolle Schwerlastverkehr

Durch Angehörige des Autobahnpolizeikommissariates Winsen (Luhe) wurde am 16.07.2021 gemeinsam mit dem Zoll eine Kontrollaktion auf der BAB7 in Fahrtrichtung Hamburg durchgeführt. Hierbei wurde um 9:55 Uhr auf dem Parkplatz Schaapskaben (Gemarkung Garlstorf) ein Kleintransporter kontrolliert. Aufgrund des in den Ladepapieren eingetragenen Gewichts des Frachtgutes ergab sich der Verdacht einer deutlichen Überladung. Eine Wägung ergab schließlich die Gewissheit: Bei dem für 3.500 kg ausgelegten Transporter wurde nach Abzug der Toleranz ein Gewicht von 4.800 kg festgestellt. Der 68-jährige Aushilfsfahrer hatte nach eigenen Angaben den Transport gutgläubig und ohne Überprüfung übernommen. Nun droht ihm ein erhebliches Bußgeld. Nachdem ein Teil der Fracht abgeladen worden war, konnte er die Fahrt fortsetzen. Eine Vermögensabschöpfung bei der für den Transport verantwortlichen Spedition wird angeregt.

Ebenfalls am Freitag um 11:40 Uhr wurde an gleicher Örtlichkeit der 35-jährige Fahrer eines Pkw angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten im Bereich der Fahrertür zugriffsbereit eine Schusswaffe fest. Eine genaue Inaugenscheinnahme ergab, dass es sich bei der täuschend echt wirkenden Pistole um eine Softairwaffe handelte. Da das Führen von Anscheinswaffen einen Verstoß nach dem Waffengesetz darstellt, wurde diese sichergestellt. Der Fahrzeugführer, der bereits in der Vorwoche Im Rahmen einer Kontrolle mit einer geringen Menge Betäubungsmittel aufgefallen war, konnte erneut keinen Führerschein vorweisen. Zwischenzeitlich hatte eine Überprüfung im Heimatland des Beschuldigten ergeben, dass dieser auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zusätzlich wurde bei der Person ein Grinder (Werkzeug, welches vornehmlich zum Zermahlen von Marihuana / Blüten verwendet wird) mit Cannabisanhaftungen aufgefunden und sichergestellt. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Drogenvortest fiel hinsichtlich des Konsums von Kokain und THC positiv aus, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Zu diesem Sachverhalt wurden mehrere Verfahren (Verstoß gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis) eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neu Wulmstorf - Brandstifter unterwegs

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr zündeten unbekannte Täter auf einem Spielplatz in Neu Wulmstorf, in der Kurt-Schumacher-Allee, eine Kletterstange mit Trittfüßen aus Plastik, an. Anwohner bemerkten den Brand und konnten die Brandstelle löschen und somit größeren Schaden abwenden. Bereits um 18.55 Uhr wurde die Feuerwehr in Neu Wulmstorf zu einer brennenden Mülltonne am Schulsee gerufen. Die Mülltonne konnte noch rechtzeitig gelöscht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Rosengarten - Einbruchsdiebstahl in Gartenbaubetrieb

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes in Iddensen ein. Hierbei hebelten sie mittels unbekannten Gegenstands die Eingangstür auf und brachen das Schloss mit brachialer Gewalt ab. Im Objekt wurde das unverschlossene Seitenfach eines dort abgestellten Lkw geöffnet und durchsucht. Die unbekannte Täterschaft entwendete diverse Werkzeuge in einem Gesamtwert von 18.000EUR. Anschließend konnten sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Winsen (Luhe) - Fahren ohne Pflichtversicherung

Wer mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum fahren möchte, muss für diesen grundsätzlich eine Haftpflichtversicherung abschließen und dies mit einem Versicherungskennzeichen auf dem E-Scooter kenntlich machen. Am Freitagabend wurde ein 31-jähriger Winsener ohne ein solches Kennzeichen kontrolliert. Eine Versicherung für das Fahrzeug bestand nicht. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Polizei bittet alle Bürger/innen, sich vor der Anschaffung von sog. Elektrokleinstfahrzeugen, über die rechtlichen Voraussetzungen zu informieren. Informationen findet man im Internet, u.a. auf der Seite des BMVI.

Stelle - Fahren unter Alkohol

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Stelle, stellten die Polizeibeamten, in der Nacht von Freitag auf Samstag, Alkoholbeeinflussung bei einem 52-jährigen Pkw-Führer aus Hamburg fest. Eine Alkoholmessung ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Fahrer hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell