POL-SE: Elmshorn - Landcruiser im Flamweg entwendet

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagvormittag, den 14.06.2022, ist es in der Holsatenallee in Bad Bramstedt zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 09:00 und 09:10 Uhr in das Wohnhaus in der Nähe des Kindergartens ein und durchsuchten die Räume. Ob und was entwendet wurde, ist noch unklar. Beamte der Polizeistation Bad Bramstedt nahmen eine ...

