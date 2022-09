Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Einbruch in Schneiderei

In eine Schneiderei in Moordorf ist am Wochenende eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 10.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen an der Auricher Straße und entwendeten Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Moordorf - Außenverglasung beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht zu Sonntag in Moordorf. Unbekannte beschädigten die Außenverglasung einer Eisdiele an der Ekelser Straße. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 11.40 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunken gefahren

Die Polizei Aurich hat am Sonntagabend einen betrunkenen Autofahrer aus der Gemeinde Großheide gestoppt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten den 43-Jährigen in Südbrookmerland an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Norden - Berauscht gefahren

Ein E-Scooter-Fahrer war am Sonntag berauscht in Norden unterwegs. Ein Drogenvortest verlief bei dem 18-Jährigen positiv auf den Wirkstoff THC. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

