Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Langeoog - Diebstähle

Wittmund - Katalysator gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Langeoog - Diebstähle

Auf Langeoog kam es am Wochenende zu mehreren Diebstählen. In der Kurstraße entwendeten Unbekannte aus dem Kur- und Wellnesszentrum und dem nahegelegenen Schwimmbad die Trinkgeldkassen und zwei Spendenschiffe. Eine weitere Trinkgeldkasse wurde in der Nacht zu Montag in einem Hotel in der Barkhausenstraße gestohlen. Am Montagmorgen zwischen 8 Uhr und 11.45 Uhr wurde zudem die Spendenkassette in der Kirche am Strandjepad aufgebrochen. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizeistation entgegen unter Telefon 04972 990700.

Wittmund - Katalysator gestohlen

Unbekannte haben auf einem Parkplatz in Wittmund einen Katalysator gestohlen. Zwischen Donnerstag und Sonntag betraten die Täter nach ersten Erkenntnissen das Gelände eines Autohauses im Drechslerweg. Sie entfernten den Katalysator von einem Opel Astra und flüchteten mit dem Diebesgut. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell