Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall beim Einparken

Bad Sulza (ots)

In der Arthur-Heyland-Straße, in Bad Sulza, wollte am 30.05.2022, gegen 15:20 Uhr eine 64jährige Suzuki-Fahrerin am rechten Fahrbahnrand einparken. Dabei stieß sie mit dem hinter ihr parkenden Skoda zusammen. Da der Fahrzeugführer nicht vor Ort angetroffen werden konnte, informierte die Unfallverursacherin die Polizei. Verletzt wurde sie bei dem Unfall nicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.000 Euro.

