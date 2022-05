LPI-J: Medieninformation zum Einsatzgeschehen am 30. Mai 2022 im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Sonntagnachmittag informierte ein Gartenbesitzer aus der Eisenberger Mühlenstraße die Polizei. Er hatte in der Nähe seines Gartens eine ihm unbekannte Person entdeckt, welcher vor geraumer Zeit bereits widerrechtlich auf seinem Gartengrundstück war. Die eingesetzten Beamten trafen den 34-jährigen Mann, welcher in Eisenberg wohnhaft ist, in einer Gartenparzelle an. Da diese nicht ihm gehörte, wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch ...

