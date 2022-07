Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Barum - Geld nach WhatsApp-Betrug überwiesen - Hinweise der Polizei ++ Wustrow - Leichtkraftrad Enduro von Grundstück gestohlen ++ Uelzen - Pedelec-Fahrer übersieht Pkw - schwer verletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 06.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörse aus Handtasche entwendet

Am 05.07. zwischen 15:45 Uhr und 16:30 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 59-Jährigen in einem Ladengeschäft in der Großen Bäckerstraße. Die 59-Jährige legte ihre Geldbörse in ihre geöffnete Handtasche auf ihren Rollator. In einem unaufmerksamen Augenblick wurde die Geldbörse entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Lüneburg - Pedelec entwendet - Zeugenhinweise

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am 05.07. zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Halleschen Straße. Unbekannte entwendeten das mittels Schloss gesicherte Pedelec der Marke Victoria. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Barum - Geld nach WhatsApp-Betrug überwiesen - Hinweise der Polizei

Eine 66-jährige Barumerin erhielt am 05.07. eine Nachricht ihrer angeblichen Tochter, welche angab, dass ihre Handynummer nicht mehr aktuell sei. In dessen Verlauf wurde ein Geldbetrag gefordert. Die 66-Jährige überwies ihrer angeblichen Tochter daraufhin über 2000 Euro. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die 66-Jährige das Geld nicht an ihre Tochter, sondern an eine ihr unbekannte Person überwiesen hatte.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. Grundsätzliche Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Sollten sie Opfer eines solchen Betruges geworden sein: - Kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Bank, eventuell lässt sich das überwiesene Geld zurückholen. - Sichern Sie den gesamten Chatverlauf. - Notieren Sie sich die Daten des Empfängerkontos / Sichern Sie den Überweisungsträger. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Lüneburg - Schüsse mit Schreckschusspistole abgegeben - Fahndung nach Täter erfolgreich

Zu einer Meldung über mögliche Schüsse kam es am 05.07. gegen kurz nach 14:00 Uhr. Zeugen in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof in Lüneburg meldeten mehrere Schüsse aus dem Bereich des Fahrradparkhauses. Eine männliche Person entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Durch eine konkrete Personenbeschreibung konnte die Person im Rahmen einer Nahbereichsfahndung im Bereich der Dahlenburger Landstraße angetroffen werden. Bei dem jungen Mann handelte es sich um einen 31-jährigen aus dem Bereich Osnabrück. Eine Schreckschusswaffe und Munition wurden bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt. Nach seinen Angaben habe er die Waffe "ausprobieren" wollen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Lüneburg - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Hinweise

Zwischen dem 04.07. und dem 05.07. kam es in der Stöteroggestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda Citigo, vermutlich beim Vorbeifahren. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Der Sachschaden liegt bei gut 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall an roter Ampel - Fahrerin leicht verletzt

Am 05.07. kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Hindenburgstraße Ecke Bardowicker Straße. Eine 67-jährige Fahrerin eines Leichtkraftautos (Microcar) verwechselte an der roten Ampel das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr einer 42-Jährigen in ihrem Pkw Mercedes auf. Die 67-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 4000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - "ausgewichen" - mit Baum kollidiert - alkoholisiert

Leichte Verletzungen erlitt ein 67 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo in den Morgenstunden des 06.07.22 auf der Bundesstraße 248 zwischen Platenlaase und Grabow. Der Mann hatte gegen 08:20 Uhr zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeug abbiegen wollte, wich nach rechts auf den Grünstreifen aus und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Bei dem Mann wurde möglicher Alkoholeinfluss festgestellt, so dass im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobe veranlasst wurde.

Wustrow - Leichtkraftrad Enduro von Grundstück gestohlen

Ein Leichtkraftrad Beta RR125 Enduro stahlen Unbekannte in der Nacht zum 05.07.22 im Reiterweg von einem Grundstück. Es entstand ein Schaden von gut 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lemgow, OT. Trabuhn - alkoholisiert unterwegs - 0,66 Promille

Einen 64 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.07.22 in Trabuhn. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,66 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen - Pedelec-Fahrer übersieht Pkw - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Nachmittagsstunden des 05.07.22 Am Stadtgut. Der junge Mann hatte gegen 17:15 Uhr aus der Richtung Hauenriede kommend die Straße gequert und dabei einen von rechts kommenden Pkw Volvo übersehen. Das Fahrzeug erfasste den Heranwachsenden. Dieser wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bad Bevensen - Parfüm-Dieb - Passanten verfolgen Täter - Diebesgut verloren - Täter ermittelt

Wegen räuberischen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 28 Jahre alten Mann. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann aus der Region hatte in den frühen Nachmittagsstunden des 05.07.22 in einem Drogeriemarkt in der Lüneburger Straße mehrere Parfüm-Flacons eingesteckt und damit gegen 14:30 Uhr die Kassenzone passiert. Mehrere Passanten verfolgten den 28-Jährigen, so dass dieser stürzte und seine Beute verlor. In der Folge riss sich der Dieb jedoch los und verschwand. Die Identität des Mannes konnte im Rahmen der Ermittlungen jedoch geklärt werden.

Uelzen - "Häusliche Gewalt -> Wegweisung"

Zu einer Häuslichen Gewalt in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Johnsburg wurde die Polizei in den Nachtstunden zum 06.07.22 alarmiert. Ein 21-Jähriger hatte in der Nacht seine Freundin mehrfach geschlagen und verletzt. Die junge Frau setzte sich zur Wehr. Der 21-Jährige wurde für zehn Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Parallel erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Uelzen - Pedelec aus Garage gestohlen - in Transporter geladen und weggefahren

Das Pedelec eines 71-Jährigen stahl ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 05.07.22 aus einer Garage im Hagenskamp. Der Täter hatte gegen 11:00 Uhr das Pedelec aus der Garage getragen, dieses über den Gartenzaun gehoben, in einen VW-Transporter geladen und war damit weggefahren. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Pkw beschädigt

Zwei Scheiben eines auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Goethestraße abgestellten Pkw VW Passat beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 06.07.22. Dabei entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

