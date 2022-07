Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Diebstähle im/am Freibad - Zeugenhinweise ++ Lübbow - Brand eines Scheunengebäudes ++ Uelzen - Randalierer beschädigen geparkte Pkw - Zeugenhinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 05.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Diebstähle im/am Freibad - Zeugenhinweise

Im Verlaufe des Nachmittages des 04.07. kam es zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr zu insgesamt vier Diebstählen im Freibad Hagen in der Schützenstraße. Aus mehreren auf der Liegewiese befindlichen Taschen wurden geringe Mengen Bargeld und unter anderem ein Mobiltelefon entwendet.

Zudem wurde ein vor dem Freibad angeschlossenes Damenfahrrad der Marke Pegasus entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Opfer nach gefährlicher Körperverletzung leicht verletzt

Am Abend des 04.07. kam es gegen 21:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen schlug ein häufig polizeilich in Erscheinung getretener 34-Jähriger im Stadtteil Goseburg-Zeltberg seinem 55-jährigen Nachbarn mit einer Alustange gegen den Kopf. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde außerdem eine Scheibe beschädigt. Der 55-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bleckede - Sachbeschädigung an einer Haustür - Hinweise

Am 04.07. zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr beschädigten Unbekannte im Von-Estorffs-Weg die Doppelverglasung einer Haustür. Hierbei wurde auf bislang unbekannte Weise die äußere Scheibe zerstört. Der Sachschaden liegt bei gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Hittbergen - Ohne Führerschein mit einem Motorrad unterwegs

Am Abend des 04.07. wurde in der Dorfstraße ein 22-Jähriger mit seinem Motorrad kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gegen 19:30 Uhr wurde festgestellt, dass der junge Mann keinen Führerschein für das Motorrad besaß. Zudem wurde das Motorrad ohne den erforderlichen Versicherungsschutz geführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Betrunkener Radfahrer stürzt - Führerschein sichergestellt

Zu einer Trunkenheit im Verkehr kam es am Abend des 04.07. gegen 21:45 Uhr in der Jägerstraße. Ein 61-jähriger Radfahrer stürzte, vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung. Der Mann wurde bei dem Sturz nicht verletzt, war jedoch kaum wegefähig. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,8 Promille. Nach der Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheines schlief der Mann seinen Rausch in der Zelle aus.

Lüneburg - Pkw kollidieren mit Radfahrern

Am Vormittag des 04.07. kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Kreideberg Ecke Stöteroggestraße Ein 73-jähriger Autofahrer überquerte die Kreuzung in westliche Richtung und übersah beim weiteren Befahren der Straße Am Kreideberg eine bevorrechtigte 22-jährige Radfahrerinm welche auf dem Radweg der Stöteroggestraße in Richtung Hindenburgstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es gegen 16:00 Uhr in der Lindenstraße. Eine 48-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda übersah beim Abbiegen nach rechts eine parallel fahrende 18-jährige Radfahrerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Lüneburg - Versuchter Diebstahl eines Rollers - Hinweise

Zu einem versuchten Diebstahl eines Motorrollers kam es im Verlaufe des 04.07. im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr. Der Roller befand sich auf dem Pkw-Parkplatz des Lüneburger Bahnhofes im Bereich des Westbahnhofes. Unbekannte brachen das Lenkradschloss auf und hebelten den Fahrersitz auf. Die Zündschlossabdeckung wurde zudem beschädigt. Da die Unbekannten vermutlich am Starten des Rollers scheiterten, warfen sie diesen in eine Böschung. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow-Dannenberg - Clenze, OT. Kussebode

Zu einem Brand zweier Scheunen sowie eines Unterstands kam es in den Abendstunden des 04.07.22 in Kussebode. Die zwei Scheunen (Größe 30x10 m² und 25x15 m²) standen gegen 18:45 Uhr in Vollbrand, so dass mehr als 130 Einsatzkräfte von insgesamt 12 Ortswehren im Groß- und Löscheinsatz waren. Eine Gefährdung von Personen oder Tieren lag nicht vor. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer befanden sich Stroh, Korn, Pflanzenschutzmittel und ein Teleskoplader in den betroffenen Gebäuden, so dass der Gesamtschaden aktuell mit mehr als 300.000 Euro beziffert wird. Konkrete Hinweise auf die Brandursache liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Ein technischer Defekt kann als mögliche Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lübbow - Brand eines Scheunengebäudes - Keine Personen verletzt

Am 05.07. gegen 11:45 Uhr geriet ein Scheunengebäude mit angrenzendem Wohngebäude in der Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch die sehr schnell vor Ort befindliche Feuerwehr konnte der Brand im Bereich des Dachstuhls schnellstmöglich unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden konnte. Die Feuerwehr Lüchow war für die Löscharbeiten mit einer Drehleiter im Einsatz. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst hat am Einsatzort die Brandermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Für die Löscharbeiten ist die Hauptstraße auch aktuell noch voll gesperrt.

Uelzen

Bad Bevensen - Rollstuhlfahrer bedroht - Zeugenhinweise

Am Mittag des 04.07. wurde ein 61-jähriger Rollstuhlfahrer im Bereich der Sonnenuhr im Kurpark bedroht. Eine bisher unbekannte weibliche Person kam bereits mit aggressiver Stimmung auf das Opfer zu. In der Folge entleerte diese ihre Bierdose unter anderem über der Kleidung und dem Elektrorollstuhl des 61-Jährigen. Danach bedrohte sie diesen. Die circa 55 Jahre alte und 180cm große Frau flüchtete in der Folge.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Uelzen - Radfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 04.07. gegen 17:15 Uhr im Kreisverkehr in der Veerßer Straße. Eine 52-jährige Fahrerin eines Pkw Chevrolet fuhr vom Marktcenter kommend an den Kreisverkehr heran und übersah einen auf den Radweg am Kreisverkehr fahrenden 43-jährigen Radfahrer. Dieser wurde bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Uelzen - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 04.07. gegen 20:30 Uhr in der Straße Neu Ripdorf. Der 50-jährige Fahrer eines Pkw Renault beabsichtigte von einer seitlichen Parkbucht auf die Straße Neu Ripdorf einzufahren. Hierbei übersah er einen herannahenden Pkw Opel, welcher in der Folge stark abbremsen musste. Eine dahinterfahrende 20-jährige mit ihrem Pkw Peugeot bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw Opel auf, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Der 41-jährige Fahrer des Pkw Opel wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der 20-Jährigen konnte eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Hilflose Person am Bahnhof aufgegriffen

Am Abend des 04.07. wurde ein 32-jähriger aus dem Landkreis Harburg am Bahnhof durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn aufgegriffen. Innerhalb einer Bahn versuchte der offensichtlich stark beeinflusste Mann sich mehreren Frauen zu nähern. Aufgrund seiner starken Beeinflussung, vermutlich durch Drogen und Alkohol, wurde der nicht mehr vollständig wegefähige Mann zum Ausschlafen seines Rausches in Gewahrsam genommen.

Uelzen - Randalierer beschädigen geparkte Pkw - Zeugenhinweise

In der Nacht zum 05.07. beschädigten Unbekannte zwei geparkte Pkw in der Kaiserstraße. Gemäß Zeugenaussagen sollen die Unbekannten gegen 04:00 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Pkw Mercedes SLK eingeschlagen haben. Zudem wurde bei einem Pkw Mercedes Vito das Plastikgehäuse des linken Außenspiegels abgerissen. Die unbekannten Randalierer flüchteten in der Folge unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Drei weitere Pkw wurden in derselben Nacht in der Brauerstraße beschädigt. Bei den geparkten Pkw (2x VW Golf, 1x Opel Astra) wurden unter anderem Heck- und Seitenscheiben eingeschlagen und ebenfalls ein Außenspiegel zerstört. Der Sachschaden liegt ebenfalls bei mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Einkaufswagen beschädigt - Hinweise

Ebenfalls in der Nacht zum 05.07. beschädigten Unbekannte drei Einkaufswagen auf der Parkebene des Marktcenters in der Veerßer Straße. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

