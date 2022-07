Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Diebstahl von Baustelle - Zeugenhinweise ++ Uelzen - "Schmierereien" an Schulgebäude ++ Lüneburg - Toilettenkabine in Brand gesetzt - Hinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 04.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Taxi-Fahrer geprellt

In der Nacht zum 03.07. wurde ein 23-jähriger Lüneburger durch ein Taxi zu seiner Wohnung in die Thorner Straße gefahren. Der 23-Jährige gab gegenüber dem Fahrer an, dass er das Geld aus der Wohnung holen wolle und gleich zurückkehre. Der junge Mann kehrte jedoch nicht zurück, weswegen der Taxi-Fahrer die Polizei informierte. Die ermittelt nun wegen Betruges.

Brietlingen - Brand eines Feldes - Hinweise

Am Abend des 03.07. brannte gegen 19:00 Uhr ein Feld im Bereich des Rohrenweges. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gut 100qm Feld in Brand. Durch die sehr zügig vor Ort befindliche Feuerwehr Brietlingen konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Brandort beschlagnahmt.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Betrunken mit dem Auto unterwegs

In der Nacht zum 04.07. wurde ein Pkw Mercedes in der Straße Am Sande durch die Polizei kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der 36-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 2,1 Promille. Kurz vor der Blutentnahme versuchte der 36-Jährige fußläufig zu flüchten. Die Beamten waren jedoch schneller und konnten den jungen Mann aufhalten. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Dahlenburg - Betrunkener Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Abend des 03.07. fuhr ein 27-jähriger Radfahrer gegen 19:00 Uhr mit seinem Fahrrad aus Klein Sommerbeck in Richtung Neetzendorf. Auf der Strecke fuhr der Radfahrer vermutlich über einen großen Stein, rutschte mit dem Vorderrad weg und stürzte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 2,9 Promille. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Lüneburg - Geparkten Pkw angefahren - Hinweise

Im Verlaufe des 03.07. (zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr) befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Straße Am Schützenplatz. In Höhe der dortigen Bäckerei befand sich ein Pkw Mercedes Vito geparkt am Straßenrand. Der unbekannte Fahrer kollidierte vermutlich mit seinem Fahrzeug mit dem geparkten Pkw Mercedes Vito, sodass dieser beschädigt wurde und ein Sachschaden von 1000 Euro entstand. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215 entgegen.

Bleckede - Diebstahl von Baustelle - Zeugenhinweise

Zwischen dem 01.07. und dem 04.07. wurden von einer Baustelle zwischen Alt Garge und Barskamp in der Straße Am Feldrain diverse Gegenstände entwendet. Hierfür brachen Unbekannte einen Container auf und entwendeten unter anderem eine Rüttelplatte, Strahler und ein Funkgerät. Eine Spurensicherung vor Ort ist erfolgt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Wohnmobil entwendet - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 03.07. auf den 04.07. entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil Citroen Jumper aus der Rilkestraße im Stadtteil Moorfeld. Der Sachschaden liegt bei gut 40.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Toilettenkabine in Brand gesetzt - Hinweise

Am frühen Morgen des 04.07. geriet gegen 07:30 Uhr eine mobile Toilettenkabine in der Straße Am Graalwall in Brand. Dieser wurde durch dort befindliche Bauarbeiter entdeckt und konnte durch diese gelöscht werden. Warum innerhalb der Toilette ein Brand ausbrach, ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Körperverletzungen, Alkohol & Handy weg - alkoholisierte Frauen müssen behandelt werden - Polizei ermittelt

Zu mehreren Polizei- und Rettungswageneinsätzen kam es im Umfeld der Musikveranstaltung des Kleinfeldturniers - Festivalgelände - in der Industriestraße. Neben der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen sowie der Auseinandersetzungen zwischen zwei 28 und 29 Jahre alten Männern (siehe Pressemitteilung v. 03.07.22), verschwand an dem Abend des 02.07. auch das Handy einer 25-Jährigen aus deren Hosentasche. Parallel wurde "ordentlich" gefeiert, so dass eine Vielzahl von Personen stark alkoholisiert waren. In mindestens drei Fällen mussten in den Nachtstunden unabhängig voneinander drei 20, 24 und 27 Jahre alte Frauen aufgrund ihres Zustands medizinisch behandelt/betreut werden. Neben ihrer Alkoholisierung prüft die Polizei nach Absprache mit dem Rettungsdienst auch, ob hier auch das Verabreichen/der Konsum von GHB (Liquid Ecstasy), KO-Tropfen oder ähnliches eine Rolle spielen könnte. Die Polizei hat entsprechende Blutproben sichern lassen. Weitere Hinweise aus dem Umfeld der drei Frauen auf das Verabreichen von entsprechenden Tropfen gibt es derzeit nicht.

Lüchow - ohne Führerschein unterwegs

Einen 35-Jährigen mit einem Pkw Audi stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 04.07.22 auf der Bundesstraße 248 in Saaße. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten gegen 08:45 Uhr fest, dass dieser keinen gültigen Führerschein besaß. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Uelzen

Rosche - "weiter vermisst" - 51-Jähriger geht zum Schwimmen in Baggersee - "Badeunfall" - Suchmaßnahmen weiterhin ohne Erfolg

"Vom Schlimmsten muss die Polizei nach einem Badeunfall in einem Baggersee bei Rosche ausgehen". Nach derzeitigen Ermittlungen hatten acht Männer (alle polnische Staatsbürger) zusammen in den Mittagsstunden des 03.07.22 den stillgelegten Baggersee in der Deponiestraße aufgesucht, um sich abzukühlen. Gegen 13:15 Uhr hatte sich ein 51-Jähriger aus der Gruppe alleine in den See zum Schwimmen begeben. Gut 10 Minuten später bemerkte die anderen Personen, dass der 51-Jährige nicht mehr im Wasser gesichtet werden konnte und alarmierten zeitnah die Rettungskräfte. Mehrere Feuerwehren, THW, DRK und Polizei waren in der Folge bis in die frühen Abendstunden im Sucheinsatz. Dabei wurde auch die Unterwasserdrohne des DRK, Boote und Taucher eingesetzt.

Weitere Ermittlungen und auch Präsenzmaßnahmen am heutigen Tage im Bereich des Baggersees führten nicht zum Auffinden/Antreffen des Mannes. Weitere Suchmaßnahmen auch mit Polizeitauchern und einem Sonarboot sind für den morgigen 05.07.22 geplant.

Suderburg - Ex-Freundin attackiert

Wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei gegen einen 30-Jährigen. Der Mann hatte in den Abendstunden des 03.07.22 gegen 20:15 Uhr die Wohnungstür seiner Ex-Partnerin eingetreten und diese durch Schläge und Bisse leicht verletzt. Der Mann flüchtete noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei.

Bad Bevensen - ohne Führerschein unterwegs

Einen 45-Jährigen mit einem Pkw Volvo stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 04.07.22 in der Röbbeler Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region, stellten die Beamten gegen 08:00 Uhr fest, dass dieser keinen gültigen Führerschein besaß. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Uelzen - "Schmierereien" an Schulgebäude

Diverse Schmierereien und Graffiti schmierten Unbekannte in der Nacht zum 04.07.22 auf insgesamt vier Gebäudeseiten des Herzog-Ernst-Gymnasiums auch in verschiedenen Neon-Farben. Es entstand ein Schaden von gut 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

