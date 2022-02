Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Wochenendbericht 04.02.-06.02.22

Boppard (ots)

Am Freitagabend, 04.02.2022, ca. 23:00 Uhr, kam es in der Rhein-Mosel-Straße in Emmelshausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein BMW mit rumänischem Kennzeichen touchierte eine Verkehrsinsel und beschädigte die darauf angebrachte Beschilderung. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Wir bitten um Hinweise an die Polizei Boppard unter (06742) 809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 22 jähriger Pkw-Fahrer im Bereich Boppard einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Als sich die Anzeichen auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum verdichteten wurde eine Urinprobe durchgeführt, welche positiv auf Amphetamin reagierte. Der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

