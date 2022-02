Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung vom Wochenende

Bendorf (ots)

Fahren unter Einfluss von Drogen

Ein Beschuldigter, gegen den ein Verfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eröffnet wurde, erschien auf der Dienststelle um sich nach dem weiteren Werdegang zu informieren. Begleitet wurde er von einer Bekannten, bei der typischen Anzeichen eines Drogenkonsums durch die Kollegen festgestellt wurden. Da jene Bekannte den Beschuldigten zur Dienststelle gefahren hat, wird nun auch gegen sie ein entsprechendes Verfahren eröffnet.

Farbschmierereien/Graffiti

In der Zeit vom 02.02.22, 22 Uhr und 04.02.22, 09 Uhr wurden im Bereich des Spielplatzes der Pilgerstätte Schönstatt in Vallendar Farbschmierereien durchgeführt.

Heckscheibe eingeschlagen

Am 04.02.22, gg. 16.15 Uhr wurde bei einem PKW, der lediglich 5 min in der Abteistraße 1 in Bendorf abgestellt war, die Heckscheibe eingeschlagen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell