Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw auf einem Parkplatz am ZOB Bitburg

Bitburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 19.05.2022 auf Freitag, den 20.05.22 wurde ein grauer Pkw Peugeot an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt. Das Fahrzeug stand in dem Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Nähe der ZOB in Bitburg. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell