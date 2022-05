Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von landwirtschaftlichem Gerät geklärt!

Echternacherbrück (ots)

Die Polizeiinspektion Bitburg wandte sich am 18.05.20222 an die Bevölkerung und bat um Unterstützung bei der Tataufklärung eines Diebstahls von landwirtschaftlichem Gerät in Echternacherbrück. Am vergangenen Samstag konnte die Tat durch die Mithilfe des Geschädigten aufgeklärt und das entwendete Diebesgut auf dem Grundstück eines 69-jährigen Mannes aus der VGV Südeifel aufgefunden werden.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Diebstahls eingeleitet. Die Polizei Bitburg bedankt sich bei der Bevölkerung für die Zusammenarbeit.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell