Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hauswand beschädigt - Zeugen gesucht

Steinfeld (ots)

In der Nacht von 29./30.11.2021, beschädigte ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer in der Schmiedgasse eine Hauswand. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne für den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro aufzukommen. Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf den Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

