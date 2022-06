Polizei Gütersloh

POL-GT: Achtjährige Radfahrerin nach Sturz verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Auf dem Radweg der Holler Straße ereignete sich am Mittwochnachmittag (29.06., 16.45 Uhr) eine Kollision zweier acht- und neunjähriger Radfahrerinnen, von denen sich die Achtjährige schwer verletzte.

Zuvor, so die Angaben nach, seien die Mädchen mit ihren Fahrrädern den Radweg der Holler Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Etwa in Höhe einer Kurve zwischen dem Surenhofsweg und dem Meier-zu-Rassfeld-Weg seien den Mädchen drei erwachsene Radfahrer entgegen gekommen. Um eine Kollision zu vermeiden habe die vorausfahrende Neunjährige rechtzeitig gebremst. In der Folge fuhr die Achtjährige auf, kam zu Sturz und verletzte sich.

Der im Nachgang durch die Erziehungsberechtigten verständigte Rettungsdienst transportierte die Achtjährige zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise auf die zum Unfallzeitpunkt vorbeifahrenden drei erwachsenen Radfahrern geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

