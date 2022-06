Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision zweier Pedelecfahrerinnen in Varensell - Kleinkind verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am frühen Mittwochabend (29.06., 19.00 Uhr) kollidierten zwei Pedelecfahrerinnen auf der Radweg der Gütersloher Straße im Ortsteil Varensell und kamen zu Sturz. Beide hatten hierbei jeweils ihre Kinder in Kindersitzen auf den Rädern.

Den Angaben der 25- und 29-jährigen Frauen aus Rietberg zufolge, befuhren sie den Radweg in Richtung Neuenkirchen. Etwa in Höhe eines Golfclubs berührten sich die Lenker der Fahrräder, so dass die Radfahrerinnen die Kontrolle verloren und in der Folge stürzten. Die Frauen verletzten sich hierbei leicht. Ein dreijähriges Kind blieb unverletzt. Ein einjähriges Kleinkind wurde bei dem Sturz verletzt. Der umgehend alarmierte Rettungsdienst versorgte die Radfahrerinnen anschließend ambulant und transportierte das Kleinkind zur weiteren stationären Behandlung und vorsorglichen Untersuchungen in ein Bielefelder Klinikum.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell