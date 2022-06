Polizei Gütersloh

POL-GT: Dachstuhlbrand in Versmold Bockhorst

Gütersloh (ots)

Versmold - (MA) - Am Mittwoch (29.06.2022) gegen 23:00 Uhr erhielten die Feuerwehr und die Polizei Kenntnis über einen Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Versmold Bockhorst.

Bei Eintreffen der Polizei traten aus dem rechten Dachbereich des Wohnhauses Flammen hervor, welche sich schnell in Richtung des gesamten Dachstuhls ausweiteten. Die eingesetzten Löschzüge der Feuerwehr aus Versmold, Versmold Bockhorst und Versmold Oesterweg konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch wurde der Dachstuhl durch das Feuer erheblich beschädigt.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell