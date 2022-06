Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg - (MA) - Am Mittwoch, 29.06.2022, gegen 22:05 Uhr kam es in Rietberg (Mastholte) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Ein 32 Jahre alter Mann aus Rietberg beabsichtigte, aus der Triftstraße kommend, nach links auf die Langenberger Straße in Fahrtrichtung Rietberg Mastholte einzubiegen. Hierbei übersah er den für ihn von links kommenden 20jährigen Rietberger, welcher mit seinem Motorrad die Langenberger Straße in Richtung Langenberg befuhr.

In Höhe der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander, wodurch sich der 20jährige Kradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Er wurde durch Rettungskräfte und Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden in Folge des Unfalls stark beschädigt. Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf ca. 20.000 Euro.

Die Kreuzung war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell