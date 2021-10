Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Straßenbahn - 1 Verletzter und 40.0000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (05.10.2021) gegen 12:20 Uhr wollte an der Kreuzung Saarlandstraße / Adlerdamm ein 41-jähriger Autofahrer von der Saarlandstraße nach links in den Adlerdamm abbiegen, wobei er die für ihn rot zeigende Ampel missachtet haben soll. Beim Abbiegen stieß er mit seinem Auto mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen. Der Pkw wurde durch den Aufprall gegen einen Ampelmast geschleudert.

Der 41-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell