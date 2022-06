Polizei Gütersloh

POL-GT: Frontalkollision auf der Spexarder Straße - Zwei Leichtverletzte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Mittwochmorgen (29.06., 06.40 Uhr) ereignete sich auf der Spexarder Straße ein Verkehrsunfall zweier Pkw-Fahrer. Zuvor befuhr ein 24-jähriger Mann aus Delbrück mit einem Opel die Spexarder Straße in Richtung Gütersloh. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Opel-Fahrer mit seinem Fahrzeug kurz vor der Einmündung Sundernstraße in den Gegenverkehr. Hier kollidierte der Pkw mit dem Mercedes eines 23-jährigen Güterslohers frontal.

Beide Beteiligten wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und durch den verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Gütersloher Krankenhäuser transportiert. Nach ersten Ermittlungen wurde dem 24-jährigen Opel-Fahrer anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der Bereich des Unfallortes wurde für die Dauer der Unfallaufnahme durch Polizeikräfte in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Kräfte der Feuerwehr Gütersloh und ein Entsorgungsdienst aus Harsewinkel übernahmen zudem das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe sowie die Reinigung der Fahrbahndecke. Beide erheblich beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und den Abtransport. Die gesamten Arbeiten dauerten bis in den Vormittag. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell