Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dekoleuchte gestohlen/Pkw zerkratzt

Iserlohn (ots)

Unbekannte entwendeten am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 1 Uhr - 76 Uhr, eine Dekoleuchte von der Außenfassade eines Imbisses an der Bethanienallee.

An der Aloysiusstraße wurde in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch durch unbekannte Sachbeschädiger ein schwarzer Mercedes Benz zerkratzt. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und den Fahrzeugbeschädigern nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen. (boro)

