POL-GT: Verkehrsunfall zweier Kradfahrer in Herzebrock

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (26.06., 22.00 Uhr - 27.06., 06.30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen VW Multivan an der Kämpenstraße gestohlen. Das Fahrzeug wurde zuvor verschlossen auf dem Hof eines Wohnhauses abgestellt. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen roten VW Multivan, Baujahr 2002. An dem ...

mehr