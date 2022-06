Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Queller Straße - Radfahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am Montagmorgen (27.06., 08.10 Uhr) ereignete sich auf der Queller Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Radfahrerin, welche sich hierbei schwer verletzte.

Zuvor beabsichtigte die 27-jährige Radfahrerin die Queller Straße in Richtung eines Discountmarktes zu queren. Zeitgleich befuhr eine 50-jährige Steinhagenerin mit einem Fiat die Queller Straße in Richtung Innenstadt. Als die Radfahrerin unvermittelt die Straße querte, kam es trotz einer Notbremsung der Fiat-Fahrerin zur Kollision. Die 27-jährige Frau aus Steinhagen stürzte in der Folge auf das Fahrzeug und anschließend auf die Straße. Sie trug keinen Helm.

Der verständigte Rettungsdienst transportierte die 27-Jährige nach einer Erstversorgung zur stationären Aufnahme in ein Bielefelder Klinikum.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Queller Straße teilweise gesperrt. Der geschätzte Sachschaden wurde mit rund 1500 Euro beziffert.

