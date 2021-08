Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Kind wird von Auto erfasst - leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Samstag (14. August 2021) erfasste ein Autofahrer einen 10-Jährigen auf seinem Fahrrad und entfernte sich danach von der Unfallstelle.

Gegen 12:45 Uhr bog der 73-jährige VW-Fahrer bei Rotlicht von der Philadelphiastraße nach links auf den Bleichpfad ab. Der Junge überquerte bei Grünlicht den Bleichpfad auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der 10-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der 73-Jährige erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen. Er entfernte sich von der Unfallstelle, um in einem Getränkehandel einzukaufen. Einem Zeugen gegenüber gab er an, danach zum Unfallort zurückkehren zu wollen. Polizeibeamte trafen ihn am Getränkehandel an.

Ein Rettungswagen brachte den Jungen anschließend für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus, welches er inzwischen wieder verlassen konnte. (339)

