POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auseinandersetzung in einem Gasthof in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Einbruch in leerstehende Wohnungen Freitag/Sonnabend, 19./20.08.2022, zwischen 21:30 Uhr und 07:30 Uhr Delmenhorst, Elbinger Straße Gleich in 12 Wohnungen brachen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein. Diese befinden sich in zwei nebeneinanderliegen Hauseingängen in der Elbinger Straße. Bis auf eine Wohnung sind die anderen derzeit leerstehend und sollen in Kürze modernisiert ...

