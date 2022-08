Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Einbruch in leerstehende Wohnungen

Delmenhorst (ots)

Freitag/Sonnabend, 19./20.08.2022, zwischen 21:30 Uhr und 07:30 Uhr Delmenhorst, Elbinger Straße

Gleich in 12 Wohnungen brachen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein. Diese befinden sich in zwei nebeneinanderliegen Hauseingängen in der Elbinger Straße. Bis auf eine Wohnung sind die anderen derzeit leerstehend und sollen in Kürze modernisiert werden. Die Täter kletterten über einen Balkon im Erdgeschoß und brachen die Balkontür auf. Von hier gelangten sie durch die Wohnung ins Treppenhaus und in die anderen Wohnungen des jeweiligen Hauses. Insgesamt wurden 15 Heizkörper sowie dutzende Meter Kupferrohre entwendet. Was aus der bewohnten Wohnung entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell