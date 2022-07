Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B 33 neu, Lkr. Konstanz) 17-jähriger Mitfahrer verstorben

Steißlingen (ots)

Der bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B33 neu bei Steißlingen am Samstag, den 16.07.2022, schwer verletzte 17-jährige Mitfahrer (wir berichteten) ist am Samstag in einem Krankenhaus aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstorben.

Ursprungsmeldung:

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es Samstagmorgen, 16.07.2022, gegen 03:15 Uhr auf der B33neu bei Steißlingen. Ein mit 4 Personen besetzter PKW befuhr die B33neu von der Anschlussstelle Steißlingen in Richtung Autobahnkreuz Hegau. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 19-jährige Fahrer leicht nach rechts auf den Grünstreifen, schleuderte weiter auf den linken Fahrstreifen und übersteuerte seinen PKW. Im weiteren Unfallverlauf driftete der PKW erneut auf den rechten Grünstreifen und überschlug sich. Der 19-jährige Fahrzeuglenker, seine 19 Jahre alte Beifahrerin sowie ein 19 Jahre alter Mitfahrer wurden durch den Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein weiterer auf der Rückbank sitzender 17-Jähriger wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Unfallstelle war zur Rettung der Personen und Bergung des Fahrzeuges ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Da zunächst unklar war, ob Personen im PKW eingeklemmt waren, wurde die FF Radolfzell ebenfalls an die Unfallstelle alarmiert. Die Personen befanden sich auf der Heimfahrt von einer Diskothek, der Fahrer stand nach ersten Ermittlungen nicht unter Alkoholeinfluss. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Zur Ermittlung des Unfallherganges wurde ein Gutachter eingesetzt, die B33neu musste zeitweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell