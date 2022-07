Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf K 6165 - Anschlussstelle Stockach-West (23.07.2022)

Stockach (ots)

Zwei Autos sind bei einem Unfall am Samstagmorgen auf der Kreisstraße 6165 zusammengestoßen. Ein 57-jähriger Ford-Fahrer bog, auf der K 6165 von Wahlwies kommend, nach links in Richtung Anschlussstelle Stockach-West ab. Dabei stieß der Ford mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia einer von Stockach in Richtung Wahlwies fahrenden 27 Jahre jungen Frau zusammen. Die 27-Jährige verletzte sich bei der Kollision, eine Aufnahme im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der 57-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von je rund 3.000 Euro. Der stark demolierte Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

