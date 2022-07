Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Grauen Mitsubishi in Parkhaus angefahren (22.07.2022)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag, zwischen 9 Uhr und 12 Uhr, ein Auto im Parkhaus Heinrich-Weber-Platz angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den im Parkhaus stehenden grauen Mitsubishi im Bereich des linken Hecks. Ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Am Mitsubishi konnten rote Lackantragungen festgestellt werden, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

