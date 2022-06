Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Kindergarten

Lotte (ots)

Am Pfingstwochenende ist in die AWO Kita an der Straße Zum Tiefen Reck 2a eingebrochen worden. Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Freitag (03.06.2022), 13.30 Uhr, und Dienstag (07.06.2022), 06.50 Uhr, eine Fluchttür auf und gelangten so in den Kindergarten. Im Gebäude verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Sie durchsuchten dort und in zwei Gruppenräumen Schränke, die teilweise aufgebrochen wurden. Zur Schadenshöhe und zum möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Ibbenbüren hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 05451/591-4315 entgegengenommen.

