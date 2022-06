Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Balkon fängt Feuer

Emsdetten (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (05.06.2022) ist gegen 5.52 Uhr ein Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße in Brand geraten. Neben dem Balkongeländer aus Glas und hölzernen Bodendielen wurden auch die Balkontür und die Gebäudefassade beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei hat die Wohnung beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell