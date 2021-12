Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrt endet vor Brückenpfeiler #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstag (07.12.2021) um 17:25 Uhr endete die Fahrt eines Ford-Fahrers auf der Holdinghauser Straße in Siegen vor einem Brückenpfeiler. Der 22-jährige Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort geriet er auf den schneebedeckten Grünstreifen. Anschließend prallte er gegen einen Brückenpfeiler. Der 22-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde in ein Siegener Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12 000 Euro. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

