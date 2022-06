Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in die Beachbar am Yachthafen

Greven (ots)

In der Nacht von Montag (06.06.) auf Dienstag (07.06.) ist in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 12.00 Uhr in die Beachbar am Yachthafen in Greven-Fuestrup, Fuestruper Straße 37, eingebrochen worden.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Theke der Beachbar, die sich in einem dort aufgestellten Container befindet. Vor Ort brachen sie die verschlossene Tür zum Lagerraum auf. Ein im Lagerraum befindlicher Tresor wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet. Daraus entwendeten sie Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei in Greven hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Hinweise bitte an 02571/9284455.

