Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Auto und Roller kollidieren in Kreisverkehr (23.07.2022)

Steißlingen (ots)

Ein Auto und ein Roller sind bei einem Unfall in einem Kreisverkehr auf der Landesstraße 226 zwischen Steißlingen und Radolfzell am Samstagnachmittag kollidiert. Eine 80 Jahre alte Frau mit einem Toyota stieß im "Maier-Kreisel" mit einem 66-jährigen Rollerfahrer zusammen. Dieser stürzte dabei und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.300 Euro.

