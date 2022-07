Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus (24.07.2022)

Singen (ots)

Auf dem Herd vergessenes Essen hat am Sonntagmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr auf der Hauptstraße geführt. Gegen 12 Uhr rückte die Feuerwehr Singen zu einem Küchenbrand aus. Vor Ort stellten die Wehrmänner fest, dass ein Bewohner Essen auf dem Herd vergessen hatte, dass in der Folge anbrannte. Durch die Hitze verformte sich zudem die Dunstabzugshaube. Weitere Teile der Küche gerieten glücklicherweise nicht in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr durchlüftete die verrauchten Zimmer, so dass die beiden Bewohner anschließend wieder in die Wohnung zurückkehren konnten. In der Wohnung entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während des Einsatzes war die Hauptstraße von der Bahnhofstraße bis zur Schlachthausstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell