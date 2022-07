POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrunken mit dem Auto unterwegs (24.07.2022)

Steißlingen (ots) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz auf der Kreisstraße 6164 zwischen Steißlingen und Stahringen am Sonntagnachmittag verletzt worden. Ein 26-jähriger Yamaha-Fahrer kam auf der K 6164 alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Biker zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am ...

mehr