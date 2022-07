Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Unbekannter versucht Auto kurzzuschließen (23./24.07.2022)

Volkertshausen (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich im Zeitraum von Samstagmorgen, 7 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr, Zutritt zu einem Auto auf der Steigstraße verschafft und anschließend versucht, dieses kurzzuschließen. Der Täter gelangte auf unbekannte Weise in den auf Höhe der Hausnummer 3 am Fahrbahnrand geparkten blauen Citroen C2 und versuchte, die unter dem Lenkrad liegende Elektronik des Wagens kurzzuschließen, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Steigstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

