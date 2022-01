Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Unfall mit zwei Verletzten

Waldsee (ots)

Am 30.01.2022, gegen 17:45 Uhr, fuhren vier Leichtkraftradfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren nacheinander die Schlichtstraße in Richtung Altrip. Aufgrund querenden Wilds bremste der vorne fahrende Jugendliche ab. Die beiden dahinterfahrenden Jugendlichen konnten noch rechtzeitig abbremsen, der am Schluss fahrende 16-Jährige fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf die abbremsenden Leichtkrafträder auf. Drei Jugendliche stürzten, zwei wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von etwa 1.900 Euro.

