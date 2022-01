Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Grundschule

Neustadt an der Orla (ots)

Dienstagvormittag wurden Farbschmierereien an der Fassade der Grundschule in der Jungferngasse in Neustadt an der Orla mitgeteilt. Die Schriftzüge waren etwa 150 cm groß. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

