Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigungen am Kindergarten

Sitzendorf (ots)

In der Nacht zum 31.12.2021 rissen Unbekannte mehrere von Kindern gestaltete Bastelarbeiten vom Gartenzaun des Bildungszentrums in der Straße "Sorbitztal" in Sitzendorf. Außerdem warfen die Täter Steine auf die Kugeln des dortigen Weihnachtsbaumes und zerstörten diese. An der Fassade des Kindergarten-Gebäudes entstand dabei ebenfalls Sachschaden. In der gleichen Nacht wurden zwei Fensterscheiben eines benachbarten Wohnhauses eingeworfen, ebenfalls mit den bunt bemalten Steinen vom Kindergartengelände. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell