Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 17:15 Uhr, kam es an der Horster Straße im Stadtteil Brauck zu einem Auffahrunfall. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Gladbeck fuhr aus nicht abschließend geklärter Ursache auf das Auto einer 52-Jährigen aus Gladbeck auf. Im Fahrzeug des 34-Jährigen fuhr eine 28-Jährige als Beifahrerin mit. Sie kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand 7.500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell