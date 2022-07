Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mehrere Kellerabteile aufgebrochen (22./23.07.2022)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus auf dem Hummelweg aufgebrochen. Im Zeitraum von Freitagabend, 22 Uhr, bis Samstagmittag, 12 Uhr, gelangte der Unbekannte über eine offenstehende Eingangstür in das Mehrfamilienhaus. Im Keller öffnete der Einbrecher gewaltsam sechs der zwölf Kellerabteile, indem er die Schlösser und Ketten aufbrach. Aus einem der Keller stahl der Täter ein hochwertiges Fahrrad und einen E-Scooter. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Der Schaden an den betroffenen Kellerabteilen dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen. Personen, die in der Nacht Verdächtiges bemerkt haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

