Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Unbekannte zerkratzen mindestens 20 Autos - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (1. Mai) im Bereich der Brückenstraße mehrere Autos zerkratzt. Anwohner alarmierten die Polizei und zeigten den Vorfall an. Als sich die Beamten vor Ort ein Bild machten, stellten sie an insgesamt 20 Autos Schäden fest. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell