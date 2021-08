Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkenden Wagen beschädigt

Borken (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht einen flüchtigen Unfallverursacher: Angefahren hat ein Unbekannter am Freitag in Borken einen Wagen, der auf dem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft an der Straße "Am Kuhm" geparkt war. Der beschädigte braun lackierte Audi stand dort zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr. Der Sachschaden liegt in einer Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell