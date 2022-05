POL-DU: Aldenrade: Müllcontainer auf Schulhof angezündet - Polizei sucht Täter

Duisburg (ots) - Ein Busfahrer (41) der Linie 912 (Moers nach Duisburg Rheinhausen) hat in der Nacht zu Montag (2. Mai) gegen 00:15 Uhr zwei Räuber mit der Hupe in die Flucht geschlagen. Die beiden Jugendlichen waren am Moerser Bahnhof kurz vor Mitternacht eingestiegen. Kurz nach der Haltestelle Lauerstraße in ...

mehr